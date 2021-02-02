Doğacı Offroad Derneği etkinliğini erteledi

Kuzey Kıbrıs Doğacı Offroad Derneğinde Devrim Dedeoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu zorunluolarak etkinlik ertelemesi kararı aldı.
Kuzey Kıbrıs Doğacı Offroad Derneğinin 7 Şubat’ta, Akdeniz bölgesinde gerçekleştirmeyi hedeflediği etkinliğini erteledi. Kuzey Kıbrıs Doğacı Offroad Derneği, Bakanlar Kurulunun almış olduğu kararlardan dolayı etkinliğini ertelerken, yeni tarih ilerleyen günlerde açıklanacak.
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