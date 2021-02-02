Atıcılıkta transfer dönemi uzatıldı

Mehmet Paralik başkanlığındaki Atıcılık Federasyonu yönetim kurulu, atıcı sporcuların transferleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Atıcılık Federasyondan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Tüm branşlar atıcı sporcu transferlerinde önceden yayınlandığı üzere 01 Şubat 2021 son müracaat tarihi olarak ilan edilmişti. Ancak pandemi kısıtlamaları çerçevesinde son müracaat tarihi 22 Şubat 2021 tarihine ertelenmiştir.

Tüm halkımıza sağlıklı günler dileriz, lütfen herkes salgına karşı duyarlı olsun ve tedbiri elden bırakmasın.”



