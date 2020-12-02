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Tenis heyecanı DAÜ’de yaşanacak

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Tenis heyecanı DAÜ’de yaşanacak
Doğu Akdeniz Üniversitesi(DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğünün organize ettiği DAÜ Kış Kupası Tenis Turnuvası, 14-25 Aralık 2020 tarihleri arasında, DAÜ Tenis Kortları’nda yapılacak.
18 yaş üstü kadınlar ve erkekler, 30 yaş üstü kadınlar ve erkekler ile çift kadınlar, çift erkekler ve karışık kategorilerinde düzenlenecek olan turnuvaya ilişkin DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başvuruların 11 Aralık 2020 Cuma gününe kadar müdürlüğe yapılması gerektiği bildirildi.
DAÜ Kış Kupası Tenis Turnuvası’na katılmak isteyenler, başvuru için DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü’nün 630 23 02 numaralı telefonuna veya DAÜ Tenis Takımı Antrenörü Aydın Kayol’un 0548 860 94 72 numaralı telefonuna ulaşarak kayıtlarını yaptırabilirler.
 
 
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