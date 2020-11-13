Cumhuriyet Sprint Rallisi bugün

2020 Kuzey Kıbrıs Sprint Ralli Şampiyonası'nın finali “Cumhuriyet Sprint Rallisi” adıyla,Hamitköy ve Dikmen arasındaki etaplarda yapılıyor. Yarışta bir etap “Ayer Argün” olarak isimlendirildi



Gençlik Dairesi’nin sponsorluğunda Hamitköyve Dikmen bölgesinde hazırlanan 7,5 kilometrelik etapta yapılacak yarışa 15 ekip kayıt yaptırdı. Dikmen bölgesinde hazırlanan etabın start noktası, Dikmen eski anayolu çöplük önünde olacak. Finişi ise Lefkoşa Cezaevi arkasında bulunan gölet bölgesinde olacak.

Yarışın seremonik startı, yarış sırasında servis alanı ve ödül töreni Lefkoşa Kızılbaş Klisesi olarak bilinen Gençlik Merkezi Birliği'nin park alanı olacak. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz ralli camiasının sevilen ismi, eski rallicilerden Ayer Argün adına özel bir kupanın düzenleneceği yarışta etabın adı da “Ayer Argün” olarak belirlendi.

KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi’nin yanı sıra; Güven Sigorta, Gençlik Merkezi Birliği, Bicentürk Construction, Topcu Kahvesi, Bilgimer Workshop, Mannol Engine oil ve Hasmel Reklam’ın da katkı koyduğu yarışta 3 kez geçilecek Ayer Argün Etabı’nın ilki 11.00’de başlayacak. Servisin ardından ikinci geçiş 12.00’de ve son geçiş 14.45’te başlayacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün (KKRK)organize ettiği Ralli Sprint Şampiyonası’nın final yarışı “KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi Cumhuriyet Sprint Rallisi” Cumartesi günü yapılıyor.Gençlik Dairesi’nin sponsorluğunda Hamitköyve Dikmen bölgesinde hazırlanan 7,5 kilometrelik etapta yapılacak yarışa 15 ekip kayıt yaptırdı. Dikmen bölgesinde hazırlanan etabın start noktası, Dikmen eski anayolu çöplük önünde olacak. Finişi ise Lefkoşa Cezaevi arkasında bulunan gölet bölgesinde olacak. Yarışın seremonik startı, yarış sırasında servis alanı ve ödül töreni Lefkoşa Kızılbaş Klisesi olarak bilinen Gençlik Merkezi Birliği'nin park alanı olacak. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz ralli camiasının sevilen ismi, eski rallicilerden Ayer Argün adına özel bir kupanın düzenleneceği yarışta etabın adı da “Ayer Argün” olarak belirlendi.KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi’nin yanı sıra; Güven Sigorta, Gençlik Merkezi Birliği, Bicentürk Construction, Topcu Kahvesi, Bilgimer Workshop, Mannol Engine oil ve Hasmel Reklam’ın da katkı koyduğu yarışta 3 kez geçilecek Ayer Argün Etabı’nın ilki 11.00’de başlayacak. Servisin ardından ikinci geçiş 12.00’de ve son geçiş 14.45’te başlayacak.