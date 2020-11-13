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Külahlılar ve Kuzu’ya büyük onur

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Külahlılar ve Kuzu’ya büyük onur
Halk Spor müdürü ve foto muhabirimiz Necati Külahlılar ile foto muhabirimiz Gökhan Kuzu’nun çektiği ralli fotoları, Dünyanın en prestijli motorsport takımlarından olan Skoda Motorsport takım sayfası tarafından paylaşıldı.
Skoda arabası ile Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun düzenlediği Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının birincisi Fikri Macila’nın muhteşem karelerini yakalayan Necati Külahlılar ile Gökhan Kuzu’nun çektiği Fikri Macilafotoları, 330,000 sayfa takipçisi olan Skoda Motorsport sayfasından, Necati Külahlılar ile Gökhan Kuzu’nun isimleri verilerek paylaşıldı.
 
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