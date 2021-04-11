Çocuk’tan dengeli sürüş

Oktay Çocuk, co – pilotu Hüseyin Çocuk ile birlikte Mitsubishi EVO 9 arabaları ile deneme sürüşleri yaparken, tecrübesi ile dengeli bir sürüş gerçekleştirdi



Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) yönetim kurulu, 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonasına yönelik hazırlıklarını sürdürürken, ralliciler de test sürüşlerine devam ediyorlar.

Sezonun ilk yarışı olan Karaoğlan Oto Servis Hamitköy Ralli Sprint’in17 Nisan Cumartesi Günü pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleşecek. Ayer Argün Kupasına da puan verecek olan Hamitköy’deki yarış öncesinde yarışçılar ‘itest sürüşleri gerçekleştirdiler.

Test sürüşleri gerçekleştiren ralliciler arasında Oktay Çocuk da yer aldı. Oktay Çocuk, co – pilotu Hüseyin Çocuk ile birlikte Mitsubishi EVO 9 arabaları ile deneme sürüşleri yaptılar.

Tecrübesi ile dengeli bir sürüş gerçekleştiren Oktay Çocuk, arabasının yol tutuşundan rahatsızlık hissederken, yarış gününe kadar Mitsubishi EVO 9’un ayarlarını tutturmaya çalışacak.

