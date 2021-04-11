banner583
Kartal, Erzurum'dan 3 puanla uçtu
Kartal, Erzurum'dan 3 puanla uçtu
8 0
Seyir halindeki araçta çıkan yangın aracı kül etti
Seyir halindeki araçta çıkan yangın aracı kül etti
51 0
 
İngiltere yasta
İngiltere yasta
36 0
“Liderimize yapılan çirkin saldırı kabul edilemez”
“Liderimize yapılan çirkin saldırı kabul edilemez”
30 1
Kovid-19’dan bir ölüm daha
Kovid-19’dan bir ölüm daha
539 0
La Liga'da
La Liga'da "El Clasico" heyecanı
15 0
Vurgun ve eziyet düzeni...
Vurgun ve eziyet düzeni...
37 0
banner529
banner570

Çocuk’tan dengeli sürüş

banner476

Oktay Çocuk, co – pilotu Hüseyin Çocuk ile birlikte Mitsubishi EVO 9 arabaları ile deneme sürüşleri yaparken, tecrübesi ile dengeli bir sürüş gerçekleştirdi

Çocuk’tan dengeli sürüş
banner630
 
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) yönetim kurulu, 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonasına yönelik hazırlıklarını sürdürürken, ralliciler de test sürüşlerine devam ediyorlar.
Sezonun ilk yarışı olan Karaoğlan Oto Servis Hamitköy Ralli Sprint’in17 Nisan Cumartesi Günü pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleşecek. Ayer Argün Kupasına da puan verecek olan Hamitköy’deki yarış öncesinde yarışçılar ‘itest sürüşleri gerçekleştirdiler.
Test sürüşleri gerçekleştiren ralliciler arasında Oktay Çocuk da yer aldı. Oktay Çocuk, co – pilotu Hüseyin Çocuk ile birlikte Mitsubishi EVO 9 arabaları ile deneme sürüşleri yaptılar.
Tecrübesi ile dengeli bir sürüş gerçekleştiren Oktay Çocuk, arabasının yol tutuşundan rahatsızlık hissederken, yarış gününe kadar Mitsubishi EVO 9’un ayarlarını tutturmaya çalışacak.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.