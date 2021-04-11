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Çağkan’dan renkli görüntüler

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Hamitköy’dekitest sürüşlerindeÇağkanBozalanlar sürati ile dikkat çekerken, virajlarda arabası ile izleyenlere heyecanlı ve renkli görüntüler izleme fırsatı verdi

Çağkan’dan renkli görüntüler
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Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) yönetim kurulu, 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonasına yönelik hazırlıklarını sürdürürken, ralliciler de test sürüşlerine devam ediyorlar.
Sezonun ilk yarışı olan Karaoğlan Oto Servis Hamitköy Ralli Sprint’in 17 Nisan Cumartesi Günü pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleşecek. Ayer Argün Kupasına da puan verecek olan Hamitköy’deki yarış öncesinde yarışçılar test sürüşleri gerçekleştirdiler.
Test sürüşleri gerçekleştiren ralliciler arasında genç rallici ÇağkanBozalanlar da Mitsubishi EVO 9 arabası ile yer aldı.
ÇağkanBozalanlar, test sürüşlerinde sürati ile dikkat çekerken, virajlarda arabası ile izleyenlere heyecanlı ve renkli görüntülerizleme fırsatı verdi.ÇağkanBozalanlar, yarış gününe kadar arabasının ayarları yapıp iyi bir derece elde etmeyi hedefleyecek.
 
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