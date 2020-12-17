Barış ve Spor Ödülünü kazanamadık

Barış ve Spor Ödülü sonuçları açıklanırken, ekibimiz ödülü kazanamadı. Tigin Kişmir, konuyla ilgili değerlendirmesinde “Önemli olan kazanmak değil, FIA tarafından Barış ve Spor Ödülüne aday gösterilmekti.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Dünyada her yıl düzenlenen Barış ve Spor Ödülüne,Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) ile başkanı TiginKişmir ve Kıbrıs Otomobil Kurumu (KOK) ile başkanı AntonisMichailides, FIA(Uluslararası Otomobil Kurumu) tarafından 2019 Yılında Lefkoşa'nın Güney’ini ve Kuzey’ini birleştiren ve Kıbrıs'ın iki toplumlu uluslararası tek spor organizasyonu olan ERC Lefkoşa etabındaki çalışmaları nedeniyle aday gösterilmişlerdi.

Yarışmanın oylaması sonrasında sonuçlar dün açıklandı. Ekibimiz ödülü kazanamazken, ödül pandemi sürecinde dijital “Olimpiyat Günü” kutlaması ile online olarak milyonlarca kişiye ulaşan Olympic Channel’a verildi.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu başkanı TiginKişmir, konuyla ilgili değerlendirmesinde “Önemli olan kazanmak değil, FIA tarafından Barış ve Spor Ödülüne aday gösterilmekti.” açıklamasını yaptı.



