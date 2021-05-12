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Yılsonu sınavlarının nasıl yapılacağı belirlendi

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Yılsonu sınavlarının nasıl yapılacağı belirlendi
KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ortaokul ve liselerde yılsonu sınavlarının nasıl yapılacağı konusu sonunda karara bağlandı.
Bir süreden beridir gerek öğrencilerin gerek velilerin gerekse öğretmenlerin merakla beklediği yılsonu değerlendirme sınavlarının online(çevrimiçi) mı? Yoksa yüz yüze mi yapılacağı sorusunun cevabı KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Ortaeğitim Dairesi Müdürlüğü Daire Müdürü Ali Yaman’ın orta-lise ve kolej müdürlüklerine gönderdiği yazı ile açıklanmış oldu.
Ortaeğitim Dairesi Müdürlüğü Daire Müdürü Ali Yaman’ın orta-lise ve kolej müdürlüklerine dün gönderdiği yazıda “2020-2021 eğitim – öğretim yılının sonuna geldiğimiz bugünlerde öğrenimlerine çevrimiçi (online ) devam edilen orta eğitim öğrencilerinin (Tüm Ortaokul, Lise, Meslek Lisesi ve özel okullardaki 6,7,8,9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri) yıl sonu değerlendirmelerinin çevrimiçi (online) olarak yapılması Bakanlığımızca uygun görülmüştür” yazıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı daha önce Sağlık Üst Kurulu ve Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda 12. Sınıflar ile uluslararası sınavların yüz yüze yapılmasına karar vererek gerçekleştirmişti.
 
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