Yakın Doğu’dan devlete bir okul daha

Yakın Doğu Oluşumu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokullarından üçüncüsünü, 19 Ağustos’ta Gazimağusa’da düzenlenecek törenle Eğitim Bakanlığı’na teslim edecek

Yakın Doğu Oluşumu’nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6 ilçesinin her birinde eğitime kazandıracağı devlet ilkokullarından üçüncüsü olan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa, 19 Ağustos’ta törenle Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edilecek. Yeni eğitim döneminde Gazimağusa’da eğitime başlayacak okulla birlikte, Yakın Doğu Oluşumu’nun, Aralık 2020’de Günsel Aile Kurulu kararıyla devlete teslim edeceğini açıkladığı tam teşekküllü altı ilkokuldan üçünün teslimi 20 ayda tamamlanmış olacak.Her biri, tam teşekküllü ve 500 öğrenci kapasiteli Dr. Suat Günsel Devletİlkokullarının ilki, Lefkoşa’da Eylül 2021’de eğitime başlamıştı. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele ise Yakın Doğu Oluşumu tarafından eğitime hazır hale getirilerek Kasım 2021’de Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edildi. 19 Ağustos’ta teslim edilecek olan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa’nın ardından Girne, Güzelyurt ve Lefke'de inşa edilecek Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları ile birlikte, Yakın Doğu Oluşumu’nun "6 ilçeye 6 devlet ilkokulu" projesi devam edecek.KKTC’nin 6 ilçesine 6 devlet ilkokulu kazandırma kararını Aralık 2020’de aldıklarını hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Günsel Aile Kurulu’nda aldığımız kararın 20’nci ayında, planladığımız okullardan üçünü eğitime hazır hale getirmenin gururunu yaşıyoruz. Lefkoşa ve İskele’nin ardından Gazimağusamızda yapımını tamamladığımız tam teşekküllü 500 öğrenci kapasiteli Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa’yı 19 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edeceğiz. Bütün halkımızı bu anlamlı törene katılmaya davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.