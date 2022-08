Devlet okulları dökülüyor

Ülkede birçok devlet okulu bakımsızlıktan dökülüyor. 48 senedir kapısı, penceresi dahi değiştirilmeyen okullar bulunuyor

Ülkede birçok devlet okulu bakımsızlıktan dökülüyor. Bazı okul binalarındaki görüntü ve alt yapı eksikliği, binanın her an yıkılabileceği hissini uyandırıyor. Birçok okulda uzun zamandır tamirat ve bakım yapılmaması, okulların bazı bölümleri yıkılmaya yüz tuttu.Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na yönelik sert eleştirilerde bulundu.Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun eğitimde var olan birçok sorunla ilgilenmek yerine öğretmen haklarına saldırdığını savunan Sendika, birçok okulun yıkılmaya ramak kalan görüntüleri olduğunu ancak bunların görmezden gelindiğini iddia etti.“1974’ten sonra tam 48 senedir kapısı, penceresi dahi değiştirilmeyen , bir çivi çakılmayan okullarımız olduğunun farkında mısınız?“ Okullardaki fiziki ve diğer tüm noksanlıkların okul idarelerinin, Öğretmenlerin ve Okul Aile Birliklerinin çabalarıyla giderildiğini, idarecilerin maddi kaynak bulmak adına iş insanlarına adeta yalvarır pozisyonda olduklarını biliyor musunuz?“Bazı okulların yıkılmak üzere olmasından dolayı, oluşabilecek can ve mal kaybının sorumluğunu üstlenebilecek misiniz?”Sn.Çavuşoğlu, öğretmen haklarını gasbetmek ve Atatürk Öğretmen Akademisinin kapanmasına yol açaçak kararları almaya çalışırken, biz de sizlere okullarımızın iç burkan görüntülerini yayınlamaya devam edeceğiz.”