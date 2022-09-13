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Kolejde sınıflar 40 kişilik

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İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’ne bu yıl çok sayıda öğrenci alındı. Veliler, sınıflarda 35-40 öğrenci olduğunu vurguladı

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Kolejde sınıflar 40 kişilik

 
İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’nde çocuğu okuyan veliler okula bu yıl çok sayıda öğrenci alındığını ve sınıflarda 35-40 öğrenci olduğunu söyledi.
Veliler, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’nin kolej olduğu için sınıfların 40 kişilik olmasının doğru olmadığını belirtti. Veliler ayrıca,  okuldaki sınıf yetersizliğinden dolayı,  bilgisayar ve laboratuvar odlarının sınıfa dönüştürüldüğünü ama hale yeterli olmadığını vurguladı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, plansızlık ve öngörüsüzlük yüzünden devlet okullarında bu tarz sorunların yaşandığına dikkat çekti.  Ozan Elmalı,  İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’ne her yıl gelecek olan öğrenci sayısının ve mezun olacak olan öğrenci  sayısının belli  olduğunu ama  planlama yapılmadığı için okulda şuan sınıf yetersizliği sorunu yaşandığını söyledi.
“Plansız bir şekilde koleje 3 sınıf alındı” diyen Elmalı,  bunun önceden hazırlığının yapılması gerektiğini ama yapılmadığını ifade etti. Elmalı,  okul idaresinin milli eğitim bakanlığını uyardığını ama bakanlığın uyarıları dikkate almadığını ve plansızlık yüzünden kalıcı olmayan çözümler üreterek bilgisayar ve laboratuvar odalarının sınıfa dönüştürüldüğünü belirtti.
 
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