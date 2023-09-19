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Bekirpaşa Lisesi'nde KTOEÖS'den uyarı grevi

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Bekirpaşa Lisesi'nde KTOEÖS'den uyarı grevi
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), orta dereceli okullarda yeni ders yılının başladığı bugün, İskele Bekirpaşa Lisesi’nde 08.00 ile 11.00 saatleri arasında uyarı grevi yaptı.
Grevin nedeni okuldaki yabancı öğrenci sorunu, müdür ile müdür muavini kadrolarının eksikliği ve tam gün eğitime geçilmesi konuları olarak açıklandı.
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, grevle ilgili açıklamasında, söz konusu okulda müdür ve müdür muavini nakillerinin yapılmadığını, geçen yıl 200’ün üzerinde olan yabancı öğrenci sayısının yaklaşık 80 civarındaki yeni kayıtla birlikte daha da yükseldiğini aktardı.

“Hiç Türkçe bilmeyen öğrenciler”

Okulda hiç Türkçe bilmeyen öğrencilerin büyük sorunlara neden olduğunu savunan Eylem, Türkçe ve edebiyat öğretmenlerinin bu yabancı çocuklara Türkçe dersi vermek için zorlandığını ancak bu konunun uzmanlık gerektiren bir alan olduğunu belirtti.
Sendika Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun çağdaş ve laik eğitim sistemini ortadan kaldırmaya çalıştığını ileri sürdü.
Gökçebel tam gün eğitime geçilmesi konusunda ise gereken altyapının hazır olmadığını ifade etti.
 
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