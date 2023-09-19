Antis Plajı festival ile açılıyor

Girne Belediyesi Projeler Bölümü tarafından tasarlanan ve geniş kapsamlı birçok aktivite alanına sahip Karaoğlanoğlu Antis Plajı, Girne Arkın Group Fest 23 kapsamında gerçekleşecek ve dört gün sürecek “Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali” dahilinde açılıyor

Yenilenen "Karaoğlanoğlu Antis Plajı" açılış seremonisi 29 Eylül Cuma akşamı saat 19.00’da yapılacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Projeler Bölümü tarafından tasarlanan ve geniş kapsamlı birçok aktivite alanına sahip Karaoğlanoğlu Antis Plajı, Girne Arkın Group Fest 23 kapsamında gerçekleşecek ve dört gün sürecek “Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali” dahilinde açılacak.



Yüzde yüz engelli erişimi…



Tam donanımlı tuvalet, duş ve soyunma odalarının yer aldığı Karaoğlanoğlu Antis Plajı, yüksek standartlarda aydınlatmanın da bulunduğu iki kum sahası ile plaj oyunlarının vazgeçilmez adresi olmayı hedefliyor.

Ayrıca kapsamlı bir menüye sahip restoran, seyir terası ve büfe ile halka hizmet verecek Karaoğlanoğlu Antis Plajı, geniş güneşlenme alanları ve otopark yanında, en önemli özelliği olarak ise projenin bütününde yüzde yüz engelli erişimi sağlıyor.

28 Eylül Perşembe günü başlayacak “Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali”nde, etkinlik takvimine göre açılış günü tam gün plaj futbolu müsabakaları, saat 19.00’da ise “Girne Belediyesi 1. Sualtı Görüntü Avcılığı Yarışması” ödül töreni yapılacak. 20.30’da ise adanın sevilen Reggae gruplarından “The Healers” sahne alacak.

29 Eylül Cuma günü yine tam gün sürecek plaj futbolu müsabakalarının yanı sıra 1. Yelken Yarışının ilk etabı yapılacak. 19.00’da açılış seremonisinin gerçekleşeceği etkinlikler, DJ Boysan’ın performansı ile saat 22.00’ye kadar devam edecek “Sun Set Party” ile tamamlanacak.

30 Eylül Cumartesi günü ise tam gün plaj tenisi müsabakaları devam ederken, gece saat 20.30’da “Blue Tears Band” konseri ile son bulacak.

Festivalin son günü olan 1 Ekim Pazar günü ise sabahın erken saatlerinde (05.30) başlayacak “Palamut/Mineri Akanamatu Balık Yarışması” başlayacak. Yine tam gün plaj tenisi müsabakalarının yer alacağı program, saat 15.00’te balık yarışmasının ödül töreni, 18.00’de ise spor müsabakaları ödül töreni ile devam edecek.

Müsabakalarla ilgili etkinliklerin devam ettiği esnada saat 16.00 – 22.00 arasında ise “Al Etciğini da Gel” mangal partisi devam edecek, 19.00 – 21.00 arasında ise “Grup Otantik”in Kıbrıs havaları konseri yapılacak.

