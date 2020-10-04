Nöbetçi eczaneler (4 Ekim 2020)

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Nöbetçi eczaneler (4 Ekim 2020)

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Nöbetçi eczaneler (4 Ekim 2020)

LEFKOŞA

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EBRU BAŞAY ECZANESİ

Mehmet Akif Cad.No:63/A Dereboyu

03922270242

YENİKENT ECZANESİ

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GİRNE

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MAĞUSA

CEREN ECZANESİ

Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

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GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla

03923648494

GÜZELYURT

GİLANLI ECZANESİ

Ecevit Cad. N0:112

03927144790

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI

05428550015

ÜST MESARYA

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir Lefkoşa

03922323500

ALT MESARYA

GÜRSOY ECZANESİ

Akdoğan

03923778449

KARPAZ

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele

0392 374 51 70

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK

0533 849 99 46

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili

7278 500

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