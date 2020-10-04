Nöbetçi eczaneler (4 Ekim 2020)

LEFKOŞA
DİLEK ECZANESİ
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş
03922281867
EBRU BAŞAY ECZANESİ
Mehmet Akif Cad.No:63/A Dereboyu
03922270242
YENİKENT ECZANESİ
Belediye Bulvarı . Yenikent Gönyeli Samsung Zorlu Plaza karşısı
0392 223 93 78
GİRNE
MUCİZEM ECZANESİ
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı
0548 851 11 50
YUSUF TANDOĞAN GİRNE ECZ ANESİ
Beşparmaklar Cad. Ufuktan 1 Apt.Dük.N0:4 Çatalköy
05488653434
MAĞUSA
CEREN ECZANESİ
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
03923663374
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla
03923648494
GÜZELYURT
GİLANLI ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:112
03927144790
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI
05428550015
ÜST MESARYA
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir Lefkoşa
03922323500
ALT MESARYA
GÜRSOY ECZANESİ
Akdoğan
03923778449
KARPAZ
GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele
0392 374 51 70
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK
0533 849 99 46
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili
7278 500