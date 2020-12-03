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Haşim Girgin anısına oynadılar
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Nöbetçi eczaneler (3 Aralık 2020)

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Nöbetçi eczaneler (3 Aralık 2020)

LEFKOŞA

GÜNEY ECZANESİ

Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara

03922276695

ÖZÜN ECZANESİ

17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli

03922241210

SEROL ECZANESİ

Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı

03922272064

GİRNE

BARIŞ ECZANESİ

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

03928218410

KÜÇÜK ECZANESİ

Canbulat Sok.No:5/C Girne

03928153626

MAĞUSA

DEMET ECZANESİ

New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı

03923663350

FAYDALI ECZANESİ

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

03923656922

GÜZELYURT

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

03927141222

İSKELE

NALAN ECZANESİ

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler

03923714006

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1

05338419578

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