Nöbetçi eczaneler (3 Aralık 2020)

LEFKOŞA
GÜNEY ECZANESİ
Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara
03922276695
ÖZÜN ECZANESİ
17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli
03922241210
SEROL ECZANESİ
Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı
03922272064
GİRNE
BARIŞ ECZANESİ
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
03928218410
KÜÇÜK ECZANESİ
Canbulat Sok.No:5/C Girne
03928153626
MAĞUSA
DEMET ECZANESİ
New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı
03923663350
FAYDALI ECZANESİ
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
03923656922
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)
03927141222
İSKELE
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler
03923714006
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1
05338419578