banner480
banner572
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
11 0
Haşim Girgin anısına oynadılar
Haşim Girgin anısına oynadılar
68 0
 
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
15 0
Bu işaretlere DİKKAT
Bu işaretlere DİKKAT
127 0
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
327 0
Lefke’de ilk taklalar atıldı
Lefke’de ilk taklalar atıldı
46 0
Polis göz açtırmadı
Polis göz açtırmadı
28 0
banner529
banner570

Tufan Erhürman, görevi iade ediyor

banner476

Tufan Erhürman, görevi iade ediyor
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 23 Kasım'da  hükümeti kurma görevi verilen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaptığı hükümeti kurma çalışmalarının sonuçsuz kalması nedeniyle görevi iade ediyor.
Erhürman'ın az sonra Cumhurbaşkanı Tatar'la bir araya gelerek hükümeti kurma görevini iade edeceği bildirildi.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.