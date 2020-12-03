Tufan Erhürman, görevi iade ediyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 23 Kasım'da hükümeti kurma görevi verilen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaptığı hükümeti kurma çalışmalarının sonuçsuz kalması nedeniyle görevi iade ediyor.
Erhürman'ın az sonra Cumhurbaşkanı Tatar'la bir araya gelerek hükümeti kurma görevini iade edeceği bildirildi.
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