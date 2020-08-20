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Nöbetçi eczaneler (20 Ağustos 2020)

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Nöbetçi eczaneler (20 Ağustos 2020)

LEFKOŞA

AHMET MISIRLI ECZANESİ

Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy

0392 223 93 93

ABBASOĞLU ECZANESİ

ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı

03922271664

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

ATATÜRK CAD. YALÇIN PARK KARŞISI GÖNYELİ

03922231210

GİRNE

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET – PAPAGENO YANI

03928152025

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta

05338585208

MAĞUSA

SAKARYA ECZANESİ

Narlık Sok.Sakarya Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital ) yanı

03923652989

RANA YONTAR ECZANESİ

Bayraktar Yolu Çanakkale Hüryol Apt.Dış Kapı No:2 Gazimağusa ( Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda)

03923661919

GÜZELYURT

GİLANLI ECZANESİ

Ecevit Cad. N0:112

03927144790

LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ

7278 565

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