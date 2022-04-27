Bayramda Nasıl Giyinilir?

Her sene iki kez bayram yaşıyoruz. Dolayısıyla bu günlerde özenmek ve daha şık olmak istiyoruz. Her şey eski bayramlardaki gibi ya da çocukluğumuzdaki gibi olmasa da yine de yeni kıyafetler almak eski bir geleneğimiz ve bunu bırakmaya da pek niyetimiz yok. Zaten biz kadınlara alışveriş için bahane lazım. Bayramdan daha iyi bahane mi olur alışveriş için dimi : )



Bayramda Ne Giyilir? Bayram İçin Kombin Öneriler

Şimdi bakalımÖncelikle bayramda nasıl bir plan yaptığınıza bağlı bayram kombininiz. Ailenizi ya da akrabalarınızı mı ziyaret edeceksiniz yoksa tatile mi gideceksiniz? Ya da belki arkadaşlarla beraber buluşup bir şeyler yapmayı planlıyorsunuzdur. Birçok farklı seçenek var bayram kombini yapabilmeniz için. Belki de bayram birkaç gün olduğu için hepsini yapmaya çalışacaksınız. O halde kilit parçalarla birçok farklı kombin yapabilmeniz size kolaylık cebinize de ferahlık kazandırabilir.

Aile ve akraba ziyaretlerinden kalem elbiseler, desenli kısa elbiseler, etek-bluz kombinleri ya da rahat ama şık pantolon ve bluz ya da gömlekler tercih edebilirsiniz. Bu tür ziyaretlerde dekolteden ve abartıdan uzak durmakta fayda var. Daha çok hanım hanımcık ve zarif olmak gerekir diye düşünüyorum ben. İşte aile ve akraba ziyaretinde giyebileceğiniz bayram kombinleri için birkaç örnek…

Arkadaşlarla ya da sevgilinizle/eşinizle gezmeyi planlıyorsanız daha şık, dikkat çekici ve iddialı olabilirsiniz. Ne de olsa herkes şıklık yarışında olacak değil mi? İşte böyle durumlar için kombin önerilerimiz.

Bayramda herkesten her şeyden uzak sakin bir tatil planlıyorsanız ve yorucu şehir ve iş yaşamından uzaklaşmak istiyorsanız da sizler için bohem kombin önerilerimiz olacak. Hem rahat hem de farklı bir tarzı denemiş olursunuz böylece.



İşte sizlere farklı mekan ve durumlar için farklı bayram kombinleri hazırladık. Siz kendinize göre seçin ve bayramın tadını çıkarın. Şimdiden herkese İYİ, NEŞELİ ve KEYİFLİ BAYRAMLAR…



























