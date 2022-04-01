2022 Sezonunun Öne Çıkan Çanta Trendleri

Hem trendlere ortak olacağınız hem de gardırobunuzda zamansızlar listesine ekleyeceğiniz, 2022 sezonunun öne çıkan çanta trendlerini derledik.

Örgü Çantalar

Bucket'lar

Eşarplar

Boncuklar ve Zincirler

Minik Kutular

Sanatsal Logolar

Oversize Tote Çantalar

Kısalan ya da uzayan, zincirlenen ya da boncuklanan, hiçbir zaman tek bir kalıba bağlı kalmayan, kombinlerin değişmez ekürisi çantalar, 2022 sezonunda da güncellemeler getiriyor. Bir yanda gittikçe küçülen çantalar, oversize tote bag'lere kafa tutarken; çantaların içine yerleşen zincirlerle, zarafetin timsali eşarplar alıcılarına 'tarafını seç' diyor. 2022 sezonu çantalarda kontrast bir tavır yakalasa da her stile hitap etme konusunda garanti veriyor. Hem trendlere ortak olacağınız hem de gardırobunuzda zamansızlar listesine ekleyeceğiniz, 2022 sezonunun öne çıkan çanta trendlerini derledik.Yüksek el işçiliğini gözler önüne seren örgü çantalar, bahara ve yaza selam veriyor.Geometrik siluetiyle keskin bir forma sahip bucket çantalar, geniş haznesiyle pragmatik bir kullanım sunuyor.50'ler, 60'lar... Zaman tünelinde yolculuğa çıkaran, çantanın kenarına bağlanan eşarplar vintage esintisiyle bir film kahramanı olduğunuz hissiyatını verebilir. Eşarbı eküri edinen çantalarla şehrin ortasından, Fransız Rivierası'na ışınlanabilirsiniz.Her biri başrol niteliğinde olan boncuklar ve zincirler, 2022 sezonunda güçlerini birleştiriyor. Stella McCartney'in podyumunda salınan bu çantalar, kombinlerden rol çalmaya niyetli.Minik çantalar, 2022 sezonunda biraz daha insaflı davranarak içine daha fazla eşya alacak kadar genişliyor. Chanel'in kutu formuna dönüştürdüğü minik çantalar, az eşyayla idare edenler için biçilmiş kaftan.Her yıl yenilenen logo aşkı, 2022 sezonunun çantalarında sanatsal bir forma bürünüyor. Modaevlerinin logoları 2022 sezonunda yeniden sahnede, ancak ufak bir farkla: Bu sezon çantalar sanatsal dokunuşlarla kişiselleştirilebiliyor! En sevdiğiniz tabloyu, karakteri ya da figürü çantanıza işlemekte özgürsünüz.Git gide küçülen, içine bir ruj, kart -şansınız varsa- bir de telefonunuzu koyabileceğiniz çantaların aksine geniş kullanım alanlarının taraftarıysanız, 2022 sezonu oversize tote çantalara hatırı sayılır bir söz hakkı veriyor. Hacim konusunda cüretkar davranan bu çantalar istediğiniz koyun, atış serbest!