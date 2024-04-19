Yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor

Alçak basınç sistemi ve üst atmosferdeki serin ve nemli havanın etkili olacağı yarın sağanak beklenirken hava sıcaklığı hafta sonunda 28-31 derece dolaylarında olacak; yeni haftada ise artarak 37 dereceye kadar ulaşacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Nisan arasındaki süreyi kapsayan hava durumu raporuna göre, hava yarın alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli; diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.



Hava yarın parçalı bulutlu, zamanla yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatleri yer yer sisli, sonraki günlerde ise parçalı bulutlu olacak.



En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısında iç kesimlerde 28-31 derece ve sahillerde 24-27 derece; diğer günlerde ise iç kesimlerde ve sahillerde 34-37 derece dolaylarında seyredecek.



Rüzgar, periyodun ilk yarısında güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; ikinci yarısında kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

