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Yakın Doğu Üniversitesi’nde 5 kg, Lefkoşa’da ise 2 kg yağış oldu

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Yakın Doğu Üniversitesi’nde 5 kg, Lefkoşa’da ise 2 kg yağış oldu
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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 5 kg ile Yakın Doğu Üniversitesi’nde kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede Yakın Doğu Üniversitesi’nde 5 kg/m², Lefkoşa’da ise 2 kg/m² yağış oldu.
 
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