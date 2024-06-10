Yakın Doğu Üniversitesi’nde 5 kg, Lefkoşa’da ise 2 kg yağış oldu

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 5 kg ile Yakın Doğu Üniversitesi’nde kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede Yakın Doğu Üniversitesi’nde 5 kg/m², Lefkoşa’da ise 2 kg/m² yağış oldu.

