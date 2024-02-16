Ergün ailesi yasa boğuldu

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Düzova sevilen bir ismini daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’ne bağlı Düzova köyünün sevilen, yardımsever siması Hüseyin Ergün(Emindayı) bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Ergün’ün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yas boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Düzova Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Düzova Mezarlığı’na defnedildi.



