Yağış miktarları

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında bazı bölgelerde ortalama 1 kg yağış kaydedildi.

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında bazı bölgelerde ortalama 1 kg yağış kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede Koruçam, Selvilitepe, Kozanköy, Kalkanlı, Gemikonağı ve Çamlıbel’e 1 kg yağmur düştü.

Diğer yörelerde ise 0,1 kg/m² ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.

