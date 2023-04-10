banner913
banner932
Kanserle savaşta tek yürek
Kanserle savaşta tek yürek
10 0
“Güzel günler göreceğiz”
“Güzel günler göreceğiz”
8 0
 
Lefkoşa’nın beyi Forest
Lefkoşa’nın beyi Forest
41 0
50 0
Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanı Ramiz Manyera’nın cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanı Ramiz Manyera’nın cenaze törenine katıldı
36 0
Ödüller sahiplerini buldu
Ödüller sahiplerini buldu
72 0
İlkokullarda tüm finalistler belirlendi
İlkokullarda tüm finalistler belirlendi
16 0
banner915

Yağış miktarları

banner476

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında bazı bölgelerde ortalama 1 kg yağış kaydedildi.

banner825
Yağış miktarları
banner931
KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında bazı bölgelerde ortalama 1 kg yağış kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede Koruçam, Selvilitepe, Kozanköy, Kalkanlı, Gemikonağı ve Çamlıbel’e 1 kg yağmur düştü.
Diğer yörelerde ise 0,1 kg/m² ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.