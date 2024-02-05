Son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 12 kilogram ile Çamlıbel’de kaydedildi

Meteoroloji Dairesi tarafından bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte ölçülen yağış miktarlarına göre, Koruçam ve Dipkarpaz’da 10 Kg/M², Karaoğlanoğlu’nda 3 Kg/M², Yeşilırmak, Kozanköy, Girne, Kalkanlı, Zafer Burnu, Beylerbeyi ve Bostancı’da 2 kg/m² yağmur kaydedildi.

Diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış ölçüldü.

