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Son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 12 kilogram ile Çamlıbel’de kaydedildi

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Son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 12 kilogram ile Çamlıbel’de kaydedildi
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Meteoroloji Dairesi tarafından bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte ölçülen yağış miktarlarına göre, Koruçam ve Dipkarpaz’da 10 Kg/M², Karaoğlanoğlu’nda 3 Kg/M², Yeşilırmak, Kozanköy, Girne, Kalkanlı, Zafer Burnu, Beylerbeyi ve Bostancı’da 2 kg/m² yağmur kaydedildi.
Diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış ölçüldü.
 
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