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Sıcak hava etkisini sürüdürecek

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Sıcak hava etkisini sürüdürecek
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Sıcak havanın etkili olduğu bölgede ileriki günlerde de en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 derece dolaylarında olacak.
Meteoroloji Dairesinin 10 Temmuz’a kadar olan tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı  genellikle iç kesimlerde  35-38 ºC, sahillerde ise  29 - 32 ºC dolaylarında olacak, 7 Temmuz’a kadar yer yer sabah saatleri sisli olacak.
Rüzgarın genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
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