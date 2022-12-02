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Pazartesiden, cumaya kadar yağmur bekleniyor

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Pazartesiden, cumaya kadar yağmur bekleniyor
Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgede pazartesiden  cuma’ya kadar yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 3-9 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava yarın ve pazar günü parçalı az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 20-23 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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