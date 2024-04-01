Meteoroloji’den toz uyarısı

Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin dün 18.00’den 4 Nisan Perşembe 20.00’ye kadar bölgede hava kirliliği yaratmasının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşlara tedbirli olmaları tavsiye edildi.

