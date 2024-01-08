Meteoroloji Dairesi tozlu hava uyarısında bulundu

Meteoroloji Dairesi, saat 12:00‘den itibaren 24 saat boyunca KKTC’de tozlu havanın etkili olacağını duyurarak, toza karşı hassasiyeti olanları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.

