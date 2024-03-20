Meteoroloji Dairesi'nden, doğu bölgeler ve Karpaz için yoğun yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi bugün 13.00 ve 18.00 saatleri arası sağanak ve gök gürültülü sağanaklara karşı halkın tedbirli olması uyarısında bulundu.
Sağanakların özellikle doğu kesimlerle Karpaz bölgesinde etkili olup, metrekareye 21 ile 50 kilogram arası yağış düşebileceği belirtildi.
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