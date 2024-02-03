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Mehmetçik’e metrekarede 5 kilogram yağış düştü

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Mehmetçik’e metrekarede 5 kilogram yağış düştü
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Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar geçen sürede en fazla yağış Mehmetçik’e düştü.
Rapora göre ilgili sürede Mehmetçik metrekarede 5 kilogram; Akdeniz metrekarede 4 kilogram; Koruçam, Ziyamet, Dipkarpaz ve Taşpınar metrekarede 3 kilogram ve Yenierenköy, Kalkanlı, Taşkent, Çamlıbel, Karaoğlanoğlu ve Sipahi metrekarede 2 kilogram yağış aldı.
 
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