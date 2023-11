Kuraklık Tehlikesi

Pazar sabahı kuş gözlemi için Gönyeli’deki gölete giden biyologlar, gözlerine inanamadı. Yıllardır her koşulda su tutmaya devam eden ve etrafındaki doğal yaşamı besleyen gölet tamamen kurudu

Yıllardır her koşulda su tutmaya devam eden ve etrafındaki doğal yaşamı besleyen Gönyeli Göleti neredeyse tamamen kurudu.Pazar sabahı kuş gözlemi için Gönyeli’deki gölete giden biyologlar, kuruduğunu gözlemleyerek fotoğrafladı.Konuyla ilgili hem biyolog Niyazi Türkseven hem de biyolog Hasan Sarpten konuyla ilgili açıklama yaparak, “Bu da oldu, Gönyeli göleti de kurudu” dedi, göletin fotoğrafını paylaştı.Hasan Sarpten, Pazar sabahı kuş gözlemi için söz konusu gölete giden biyologların gözlerine inanamadığını, yıllardır her koşulda su tutmaya devam eden ve etrafındaki doğal yaşamı besleyen göletin tamamen kuruduğunu gözlemlediklerini aktardı.“Kasım ayında yazı hissettiğimiz bu günlerde devam eden buharlaşmaya geciken yağmurları ekleyince bu tablo sürpriz değil” diye Sarpten, açıklamasını şöyle sürdürdü:“İklim değişikliğini bir olgu olarak kabul etmeden ve bunun en yıkıcı etkisinin coğrafyanın için ‘kuraklık’ olacağını bilerek akılcı bir su politikası oluşturmadan buna benzer sorunları yaşamaktan kurtulamayız.”Türkiye'den gelen Geçitköy'deki suya bakıp su sorununun görmezden gelindiğini belirten Sarpten, şöyle devam etti:“Ama, "anavatan" suyunun da derdimize çare olamayacağı aklımızın ucundan bile geçirmiyoruz. Yakında karşı kıyıdaki su kaynakları da azalınca "taşıma suyla değirmenin" dönmeyeceğini elbet anlayacağız. Lakin, iş işten çoktan geçmiş olacak!”Kasım da sıcak geçiyor… Ayın 13’üne kadar doyurucu yağış yok. Meteorolojik tahminlere göre bu yıl da yarı kurak geçecekKasım ayında yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ile 8 derece üzerinde seyrederken, ayın 13’üne kadar da doyurucu yağış beklenmiyor. Meteorolojik tahminlere göre bu yıl da yarı kurak geçecek.Mevsimsel tahminleri Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendiren Meteoroloji Dairesi Müdür Raif İlker Buran, bu yılki yağışların dengesiz ve bölgesel olacağını söyledi.Buran, “Yarı kurak ya da bölgesel kuraklıkların yaşanacağı bir yıl öngörüyorum. Dengesiz yağışlar nedeniyle bir bölgede ürünler olurken diğer bölgede kuraklık yaşanabilir. Bu tahminler dünya için de geçerli. Bir ülke kuraklıktan kavrulurken, diğer ülkede seller yaşanabilir” dedi.YAĞIŞLAR 13 KASIM’DAN SONRA13 Kasım’dan ay sonuna kadar yağışlı havanın etkili olacağını kaydeden Buran, ekim gibi kasım ve aralık aylarında da sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini kaydetti.Buran, sıcaklıkların artmasında, kuraklığın yaşanmasında etkili olan atmosfer döngüsü El Nino’dan da söz etti.“EL NİNO’UN ETKİSİNDEYİZ”Orta/Doğu Pasifik Okyanusu’ndaki deniz suyunun bilinmeyen bir sebeple ısınması veya soğumasıyla atmosferin yağış bırakma olasılığının değiştiğini, bu döngüye sebep olan El Nino’da kuraklık, La Nina’da ise anormal yağış görüldüğünü bildiren Buran, Akdeniz havzasındaki Kıbrıs’ın da bu atmosferik döngüden etkilendiğini söyledi.Meteoroloji Dairesi Müdür Raif İlker Buran, şöyle devam etti:“El Nino’nun şiddetli olduğu yıllarda bölgemizde ciddi kuraklık yaşanıyor. Eski insanlar ‘3-4 yılda bir kuraklık olur’ derdi, kuraklığın sebebi budur. El Nino pozitifse kesin kuraklık yaşıyoruz, nötr olduğunda da dolaylı kuraklık yaşıyoruz, o yıl yarı kurak geçiyor. Bu yılki El Nino orta şiddettedir ve etkisini 2024’ün ilkbaharına kadar sürdürecek… Yarı kurak ya da bölgesel kuraklıkların yaşanacağı bir yıl öngörüyorum. Dengesiz yağışlar nedeniyle bir bölgede ürünler olurken diğer bölgede kuraklık yaşanabilir. Bu tahminler dünya için de geçerli. Bir ülke kuraklıktan kavrulurken, diğer ülkede seller yaşanabilir…”SICAKLIK REKORLARININ SEBEBİ DE EL NİNOEl Nino’nun etkisiyle temmuz ayında dünyada sıcaklık rekorları kırıldığını da anımsatan Buran, “Temmuzda biz de mevsim normalleri üzerinde sıcaklık yaşadık ancak 2010’un 46,6 rekoru kırılmadı...” dedi.Kasım ayında sıcaklığın mevsim normallerinin 6 ile 8 derece üzerinde, 28-31 santigrat dolaylarında seyrettiğini söyleyen Buran, 2004’ün kasımında da benzer bir sıcaklık kaydedildiğini ifade etti.GECEYLE GÜNDÜZ ARASINDAKİ SICAKLIK FARKI 15-18 DERECEYİ BULDUEylül itibarıyla dünyayla güneş arasındaki açının daraldığını, bu nedenle kasım ayında güneşin kavurucu etkisinin arttığını belirten Buran, geceyle gündüz arasındaki sıcaklık farkının 15 ile 18 dereceyi bulduğunu kaydetti.MEVSİMSEL TAHMİNLER SAPABİLİYORMevsimler tahminleri paylaşmadan önce El Nino’nun tahminleri saptırabildiğini de söyleyen Buran, “Ekim ayındaki yağışların mevsim normalleri civarında olacağı öngörüsü vardı ancak gerçekleşen yağış, normalin yüzde 40 altında kaldı” dedi.YAĞIŞ TAHMİNLERİBuran, mevsimsel tahminlere göre kasımda normalleri (48.22 mm) üzerinde yağış beklendiğini ifade ederek, aralık için beklentinin normalleri (85.9 mm) civarında, ocak için normalleri (74.9 mm) altında, şubat için normalleri (58 mm) civarında, mart için normalleri (35 mm) civarında, nisan için normalleri (22.6 mm) altında olduğunu açıkladı.TOZLU HAVAÖte yandan tozla ilgili de bilgi veren Buran, Kasım’ın 10’una kadar Kuzey Afrika üzerinden toz taşınımı olacağını kaydetti.Çölleşme nedeniyle son yıllarda toz taşınım sıklığının arttığını belirten Raif İlker Buran, “Bizi hem Kuzey Afrika hem de Ortadoğu üzerinden taşınan tozlar etkiliyor. Maalesef her iki yolun da üzerindeyiz” dedi.