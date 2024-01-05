Koruçam’a 4 kg yağış düştü

Meteoroloji Dairesi, Koruçam’da metrekareye 4 kg yağış düştüğünü kaydetti.



Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, dün sabah 8.00'den bu sabah 8.00'e kadar Koruçam'a 4 kg/m², Selvilitepe'ye 1 kg/m² yağış düştü.



Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 0,4 kg/m² arasında yağış kaydedildiği belirtildi.

