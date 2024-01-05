banner913
banner932
Kıbrıs Türk Postaları 60 yaşında
Kıbrıs Türk Postaları 60 yaşında
5 0
46. Dönem Yedek Subay ve Çavuş Celbi ant içti
46. Dönem Yedek Subay ve Çavuş Celbi ant içti
11 0
 
Cumhurbaşkanı Tatar,
Cumhurbaşkanı Tatar, "Aramızdaki bağlar daha da güçlenmeli"
7 0
Sibel Tatar Esentepe Ortaokulu’nu ziyaret etti.
Sibel Tatar Esentepe Ortaokulu’nu ziyaret etti.
10 0
Hayat bir yılda yüzde 83 daha pahalı
Hayat bir yılda yüzde 83 daha pahalı
14 0
Özlem Arslan: “Ölenler hiçbir zaman rakam değil, bizi mezara sokan herkesten şikayetçiyim”
Özlem Arslan: “Ölenler hiçbir zaman rakam değil, bizi mezara sokan herkesten şikayetçiyim”
19 0
Aykut Bulut’un babası Mehmet Bulut, sanıklarla yüz yüze gelmek istediğini vurguladı
Aykut Bulut’un babası Mehmet Bulut, sanıklarla yüz yüze gelmek istediğini vurguladı
18 0
banner996
banner985

Koruçam’a 4 kg yağış düştü

banner989

banner974
Koruçam’a 4 kg yağış düştü
banner971
Meteoroloji Dairesi, Koruçam’da metrekareye 4 kg yağış düştüğünü kaydetti.
 
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, dün sabah 8.00'den bu sabah 8.00'e kadar Koruçam'a 4 kg/m², Selvilitepe'ye 1  kg/m² yağış düştü.
 
Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 0,4 kg/m² arasında yağış kaydedildiği belirtildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.