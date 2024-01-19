Hafta başından itibaren hava sıcaklığı düşecek

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren pazartesi gününe kadar yer yer yağmur beklendiğini, pazartesinden itibaren ise hava sıcaklığın 3 derece kadar düşeceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin hava raporuna göre, 20-26 Ocak tarihleri arasında bölgenin, genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, yarından itibaren p azartesi gününe kadar yer yer yağmurlu, cuma gününe kadar ise parçalı ve az bulutlu geçecek.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk iki günü iç kesimlerde ve sahillerde 20- 22 derece diğer günlerinde ise 17 - 19 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Rüzgarın, periyodun ilk iki günü Güneyli yönlerden, geri kalan günlerinde ise Kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklendiği belirtildi.

