En fazla yağışı Koruçam aldı

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışı metrekareye 7 kilogram ile Koruçam’ın aldığını duyurdu.





Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, dün sabah 08.00 ile bugün sabah 08.00’e kadar yağış alan diğer bölgeler şöyle;

Yeşilırmak kg/m², Sandallar 4 kg/m², Salamis 3 kg/m², Kalkanlı 2 kg/m².

Yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arasında yağış kaydedildi.

