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En fazla yağışı Koruçam aldı

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En fazla yağışı Koruçam aldı
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Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışı metrekareye 7 kilogram ile Koruçam’ın aldığını duyurdu.


Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, dün sabah 08.00 ile bugün sabah 08.00’e kadar  yağış alan diğer bölgeler şöyle;
Yeşilırmak kg/m², Sandallar 4 kg/m², Salamis 3 kg/m², Kalkanlı 2 kg/m².
Yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arasında yağış kaydedildi.
 
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