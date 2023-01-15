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En fazla yağış Selvilitepe’ye

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En fazla yağış Selvilitepe’ye
Son 24 saat içerisinde en fazla yağış, metrekareye 114 kg ile Selvilitepe’de kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00 ve bu sabah 08.00 saatleri arasında KKTC’de kaydedilen yağış miktarlarını açıkladı.
Daire açıklamasına göre, en çok yağış Selvilitepe’de olurken, metrekareye İskele’ye 76 kg, Kozanköy’e 75 kg, Dörtyol’a 69 kg, Geçitkale’ye 67 kg, Alevkaya’ya 66 kg, Çayırova’ya 62 kg, Çamlıbel’e 58 kg, Kantara’ya 52 kg, Esentepe’ye 50 kg yağış düştü.
Diğer bölgelerde ise metrekarede 2 ile 49 kilogram arası yağış kaydedildi.
 
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