En fazla yağış Geçitkale’de tespit edildi

Meteoroloji Dairesi, 24 saate en fazla yağış alan bölgenin metrekareye 38 kilogramla Geçitkale olduğunu duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu sabah itibarıyla son 24 saatte, Esentepe, Yeşilırmak 17, Lefkoşa, Dipkarpaz 12 , Serdarlı 10 , Balıkesir, Bostancı, İskele 9 ve Güzelyurt 8 kilogram yağış aldı.

Yağış alan diğer yörelerde ise metrekareye 0,1 ile 8 kilogram yağış kaydedildi.

