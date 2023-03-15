En fazla yağış Geçitkale’de tespit edildi

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu sabah itibarıyla son 24 saatte, Esentepe, Yeşilırmak 17, Lefkoşa, Dipkarpaz 12 , Serdarlı 10 , Balıkesir, Bostancı, İskele 9 ve Güzelyurt 8 kilogram yağış aldı.
Yağış alan diğer yörelerde ise metrekareye 0,1 ile 8 kilogram yağış kaydedildi.
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