banner913
banner932
Polis haberleri… Girne’de 1 kilo uyuşturucu bulundu
Polis haberleri… Girne’de 1 kilo uyuşturucu bulundu
5 0
Alsancak'ta yarın elektrik kesintisi olacak
Alsancak'ta yarın elektrik kesintisi olacak
4 0
 
Haspolat İlkokulu’nda kahvaltı etkinliği düzenledi
Haspolat İlkokulu’nda kahvaltı etkinliği düzenledi
20 0
En fazla yağış Geçitkale’de tespit edildi
En fazla yağış Geçitkale’de tespit edildi
11 0
Euro 20,50, dolar 19,12, sterlin 23,22 liradan işlem görüyor
Euro 20,50, dolar 19,12, sterlin 23,22 liradan işlem görüyor
8 0
Baf açıklarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi
Baf açıklarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi
11 0
GG, yarı final kapısını araladı
GG, yarı final kapısını araladı
22 0
banner915

KTMMOB heyeti Gazimağusa Belediyesini ziyaret etti

banner476

KTMMOB heyeti, yapı denetimi ve güvenliği, KTMMOB (Değişiklik) Yasa Önerisi, İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı konularında belediyelere başlattığı ziyaretler çerçevesinde Gazimağusa Belediyesini ziyaret etti.

banner825
KTMMOB heyeti Gazimağusa Belediyesini ziyaret etti
banner931
KTMMOB‘den yapılan açıklamaya göre,  Gazimağusa Belediyesi’nde  gerçekleşen toplantıya KTMMOB’den Başkan Tunç Adanır, Genel Sekreter Nazife Yılmaz, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Mimarlar Odası’ndan Genel Sekreter Simzer Kaya ve Batuhan Bayramoğlu, Elektrik Mühendisleri Odası Müdürü Mustafa Özmert ve Makine Mühendisleri Odası teknik personeli Hasan Karaoğlu ile Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay ile belediye yöneticileri katıldı.
Ziyarette KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır, İmar Yasası ile ilgili KKTC Meclisi’nde yaşanan KTMMOB (Değişiklik) Yasa Önerisi, İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı sürecini Başkan Uluçay ile paylaştı.
Depreme karşı alınacak önlemler kapsamında ülkedeki mevcut yapılar ve okulların genel değerlendirmesinin görüşüldüğü ziyarette, Belediyeler Yasası’nın 17/6 maddesindeki değişiklik kapsamında ülke genelindeki tüm belediyelerde bundan sonraki süreçte inşaatların kontrolü ve proje müelliflerinin nasıl daha aktif olacağı hususu da konuşuldu.
Ziyaret kapsamında ileriki süreçte riskli olan binalar ile ilgili İnşaat Mühendisleri Odası ve belediyelerin  iş birliği  konusunda görüş alışverişinde de bulunuldu.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.