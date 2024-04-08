En fazla yağış Geçitkale’de kaydedildi

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metre kareye 6 kg ile Geçitkele’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Geçitkale 6 kg/m², Mallıdağ 4 kg/m², Alevkaya, Esentepe, İskele, Tatlısu 1 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.

