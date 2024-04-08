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En fazla yağış Geçitkale’de kaydedildi

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En fazla yağış Geçitkale’de kaydedildi
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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metre kareye 6 kg ile Geçitkele’de kaydedildi.
Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Geçitkale 6 kg/m², Mallıdağ 4 kg/m², Alevkaya, Esentepe, İskele, Tatlısu 1 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 0.1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.
 
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