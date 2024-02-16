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En fazla yağış Dipkarpaz’da kaydedildi

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En fazla yağış Dipkarpaz’da kaydedildi
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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 17 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Dipkarpaz 17 kg/m², Akdoğan, Pile 15 kg/m², Beyarmudu 14 kg/m², Kaleburnu, Mağusa 13 kg/m², Balıkesir 12 kg/m², Salamis, Ziyamet 11 kg/m², Çayönü 10 kg/m², Sandallar, Kırıkkale, Yenierenköy 9 kg/m², Vadili, İskele, Zaferburnu, Akıncılar 8 kg/m², Ercan, Geçitkale, Sipahi, Dörtyol 7 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 0.1 ile 6 kg/m² arası yağış kaydedildi.
 
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