banner913
banner932
En fazla yağış Değirmenlik'e 4 kg
En fazla yağış Değirmenlik'e 4 kg
18 0
Rum Meteorolojiden sarı alarm
Rum Meteorolojiden sarı alarm
42 0
 
Elektrik Kurumu çalışanı Tatlıcı anılacak
Elektrik Kurumu çalışanı Tatlıcı anılacak
28 0
109 yıllık destan
109 yıllık destan
29 0
En çok yağış Güzelyurt bölgesinde kaydedildi
En çok yağış Güzelyurt bölgesinde kaydedildi
288 0
Özersay: “Sahte diploma alanlara af çıkarılması kabul edilemez”
Özersay: “Sahte diploma alanlara af çıkarılması kabul edilemez”
92 0
Salamis Ormanları’na kuş yuvası yerleştirildi
Salamis Ormanları’na kuş yuvası yerleştirildi
64 0
banner1012

En fazla yağış Değirmenlik'e 4 kg

banner974
En fazla yağış Değirmenlik'e 4 kg
banner971
Meteoroloji Dairesinin ölçümlerine göre dün, en çok yağış Değirmenlik bölgesine düştü.

Dün 08.00 ile bugün 08.00 arası kaydedilen yağış miktarlarına göre, metrekareye, Değirmenlik 4; Beyarmudu, Mehmetçik ve Çayırova 2; Mağusa, Salamis, Yenierenköy, Ercan, Çayönü, Dipkarpaz, Dörtyol, Geçitkale, İskele, Sandallar, Akdoğan, Düç, Lefkoşa, Sipahi, Tatlısu, Akıncılar ve Kantara 1 kilogram yağış aldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.