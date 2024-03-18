En fazla yağış Değirmenlik'e 4 kg

Meteoroloji Dairesinin ölçümlerine göre dün, en çok yağış Değirmenlik bölgesine düştü.



D ün 08.00 ile bugün 08.00 arası kaydedilen yağış miktarlarına göre, metrekareye, Değirmenlik 4; Beyarmudu, Mehmetçik ve Çayırova 2; Mağusa, Salamis, Yenierenköy, Ercan, Çayönü, Dipkarpaz, Dörtyol, Geçitkale, İskele, Sandallar, Akdoğan, Düç, Lefkoşa, Sipahi, Tatlısu, Akıncılar ve Kantara 1 kilogram yağış aldı.

