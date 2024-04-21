En fazla yağış Çamlıbel’e düştü

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın Çamlıbel’e düştüğünü bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, dün sabahtan bugün sabah saat 08.00'e kadar metrekareye düşen yağış miktarı, Çamlıbel’de 0,4, Dipkarpaz, Devlet Üretme Çiftlikleri, Gemikonağı ve Selvilitepe’de 0,2 kilogram olarak ölçüldü.

Yağış alan diğer bölgelerde ise 0,2 kg/m²’den az yağış kaydedildi.

