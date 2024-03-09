banner913
banner932
Meclis Başkanı Töre: “Baf Direnişi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın şanlı mücadelesinin simgelerinden biri”
Meclis Başkanı Töre: “Baf Direnişi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın şanlı mücadelesinin simgelerinden biri”
11 0
Şanlı direnişin 60'ncı yılı
Şanlı direnişin 60'ncı yılı
26 0
 
Gençler, başkentte coştu
Gençler, başkentte coştu
23 0
YÖDAK’tan izin almadan üniversite açıldığı tespit edildi
YÖDAK’tan izin almadan üniversite açıldığı tespit edildi
92 0
Lefkoşa Bedesten’de yarın Dünya Kadınlar Günü Konseri yapılıyor
Lefkoşa Bedesten’de yarın Dünya Kadınlar Günü Konseri yapılıyor
37 0
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
17 0
IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret iki ayda yıllık yüzde 50 azaldı
IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret iki ayda yıllık yüzde 50 azaldı
15 0
banner1012

En çok yağmur Beyarmudu’na düştü

banner974
En çok yağmur Beyarmudu’na düştü
banner971
Meteoroloji Dairesi'ne göre, dün sabahtan bugün sabaha kadar en çok yağmur Beyarmudu ve Akdoğan’a yağdı.
Daire tarafından dün 08.00 ile bugün 08.00 arası, metrekare başı kaydedilen yağış miktarları şöyle:
“Beyarmudu 56, Akdoğan 45, Kantara 36, Çayönü 29, Kırıkkale 25, Mallıdağ 17, Sipahi 16, Yenierenköy 15, Dörtyol ve Mağusa 13, Mehmetçik 12 kilogram”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.