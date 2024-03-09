En çok yağmur Beyarmudu’na düştü

Meteoroloji Dairesi'ne göre, dün sabahtan bugün sabaha kadar en çok yağmur Beyarmudu ve Akdoğan’a yağdı.

Daire tarafından dün 08.00 ile bugün 08.00 arası, metrekare başı kaydedilen yağış miktarları şöyle:

“Beyarmudu 56, Akdoğan 45, Kantara 36, Çayönü 29, Kırıkkale 25, Mallıdağ 17, Sipahi 16, Yenierenköy 15, Dörtyol ve Mağusa 13, Mehmetçik 12 kilogram”

