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En çok yağışı Beyarmudu aldı

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Metrekareye 27 kg

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En çok yağışı Beyarmudu aldı
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Yağmurun etkili olduğu dün, en fazla yağışı metrekareye 27 kg yağışla Beyarmudu aldı.
Meteoroloji Dairesi’nin dün 08.00 ile bu sabah 08.00 arasındaki 24 saatlik sürede yaptığı ölçümlere göre, yağış miktarları şöyle:
Beyarmudu 27  kg/m², Dörtyol    25 kg/m², Akdoğan 23 kg/m², Geçitkale  22 kg/m², Yenierenköy               21  kg/m², Sipahi ve Tatlısu 20 kg/m², Ziyamet 19 kg/m², Mehmetçik ve Balıkesir 17  kg/m², İskele 16  kg/m², Çayırova ve Koruçam 15 kg/m².
Yağış alan diğer yörelerde ise metrekareye 14 kg ile 1 kg yağış kaydedildi.
 
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