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En çok yağış Yenierenköy'de kaydedildi

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En çok yağış Yenierenköy'de kaydedildi
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Meteoroloji Dairesi bu sabah saat 08:00 itibarıyla son yirmi dört saatte en çok yağışın metrekareye 31 kg ile Yenierenköy’de kaydedildiğini açıkladı.
Yenierenköy’ü metrekareye 23 kg ile Geçitkale, 21 kg ile Sipahi, 16 kg ile İskele, 15 kg ile Mehmetcik ve Serdarlı takip etti.
Yağış alan diğer bölgelerde ölçülen yağış miktarları ise şöyle:
“Çayırova 12 kg/m², Alayköy ile Vadili  7 kg/m², Alsancak 6 kg/m², Dipkarpaz ve Tatlısu 5 kg/m²”

Yağmur yağan diğer bölgelerde ise metrekareye 0,1 ile 4 kg arası yağış ölçüldü.
 
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