En çok yağış Kozanköy’de kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın, metrekareye 17 kilorgamla Kozanköy’de kaydedildiğini bildirdi.
Yağışların yörelere göre dağılımı şöyle: “Kozanköy 17 Kg/M², Selvilitepe 13 Kg/M², Yeşilırmak 12 Kg/M², Çamlıbel 7 Kg/M², Alsancak 5 Kg/M², Gemikonağı, Koruçam, Akdeniz 3 Kg/M², Girne, Boğaz 2 Kg/M², yağış alan diğer yörelerde ise 0.1 Kg/M² İle 2 Kg/M².”
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