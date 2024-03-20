En çok yağış Koruçam bölgesine düştü

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Koruçam bölgesine düştüğünü kaydetti.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün sabahtan bu sabah 8.00'e kadar yörelere göre yağış dağılımı şöyle:

“Koruçam: 18 kg/m²; Yeşilırmak:12 kg/m²; Akdeniz, Kozanköy: 3 kg/m²; Çamlıbel, Karaoğlanoğlu, Türkeli, Gaziveren, Güzelyurt: 2 kg/m²”

Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 kg/m² ile 1 kg/m² arasında yağış kaydedildiği belirtildi.

