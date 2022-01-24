5 -11 yaş arasındaki çocuklarda aşılanma bugün başlıyor

Sağlık Bakanlığı, 5-11 yaş gurubu çocukların Covid-19 aşılama programına bugün başlanacağını açıkladı.

Bu kapsamda ilk olarak 5-11 yaş kronik hastalığı olanlar ve 10-11 yaş gurubunun tamamı aşılanacak.

Aşılama merkezleri şöyle:

“Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği (14.00- 18.00 saatleri arasında), Gazimağusa Devlet Hastanesi Çocuk Aşı Birimi (09.00-14.00 saatleri arasında), Girne Akçiçek Hastanesi Çocuk Aşı Birimi (09.00-14.00 saatleri arasında), Cengiz Topel Hastanesi Çocuk Aşı Birimi (09.00-14.00 saatleri arasında).”

Sağlık Bakanlığı, ayrıca 12-18 yaş grubu hatırlatma dozlarının (son dozdan 3 ay sonra) bakanlığa bağlı aşı merkezlerinde başlandığını belirterek, kişilerin daha önce aşı oldukları merkezlerde aşılarını yaptırabilecekleri kaydedildi.