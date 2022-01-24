banner762
Böyle tohumluk patates mi olur?
Böyle tohumluk patates mi olur?
15 0
Ünlüler Yeşilçamın Fato'suna böyle veda etti
Ünlüler Yeşilçamın Fato'suna böyle veda etti
67 0
 
28 0
45 0
“Boykot çağrıları başarılı oldu”
“Boykot çağrıları başarılı oldu”
9 0
Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş
Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş
9 0
Demirhan, Erman’la siftah yaptı
Demirhan, Erman’la siftah yaptı
89 0
banner661

5 -11 yaş arasındaki çocuklarda aşılanma bugün başlıyor

banner476

Sağlık Bakanlığı, 5-11 yaş gurubu çocukların Covid-19 aşılama programına bugün başlanacağını açıkladı.

banner714
5 -11 yaş arasındaki çocuklarda aşılanma bugün başlıyor

 

Bu kapsamda ilk olarak 5-11 yaş kronik hastalığı olanlar ve 10-11 yaş gurubunun tamamı aşılanacak. 
Aşılama merkezleri şöyle:
“Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği (14.00- 18.00 saatleri arasında), Gazimağusa Devlet Hastanesi Çocuk Aşı Birimi (09.00-14.00 saatleri arasında), Girne Akçiçek Hastanesi Çocuk Aşı Birimi (09.00-14.00 saatleri arasında), Cengiz Topel Hastanesi Çocuk Aşı Birimi (09.00-14.00 saatleri arasında).” 
Sağlık Bakanlığı, ayrıca 12-18 yaş grubu hatırlatma dozlarının (son dozdan 3 ay sonra) bakanlığa bağlı aşı merkezlerinde başlandığını belirterek, kişilerin daha önce aşı oldukları merkezlerde aşılarını yaptırabilecekleri kaydedildi. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.