En çok yağış Alevkaya’da…

Daire açıklamasına göre, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında metrekareye Alevkaya’da 14, Tatlısu’da 11, Esentepe’de 10, Ercan’da 8, Dipkarpaz’da 5, Selvilitepe ve Vadili’de 4, Ziyamet’te 3, Koruçam, Kaleburnu, Serdarlı’ya 2 kilogram yağış düştü.
Yağış alan diğer yörelerde 0,1 ile 1 kg arası yağış kaydedildi.
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