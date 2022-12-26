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En çok yağış Alevkaya’da…

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte KKTC genelinde oluşan yağış miktarlarını açıkladı.

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En çok yağış Alevkaya’da…
Daire açıklamasına göre, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında metrekareye Alevkaya’da 14, Tatlısu’da 11, Esentepe’de 10, Ercan’da 8, Dipkarpaz’da 5, Selvilitepe ve Vadili’de 4, Ziyamet’te 3, Koruçam, Kaleburnu, Serdarlı’ya 2 kilogram yağış düştü.


Yağış alan diğer yörelerde 0,1 ile 1 kg arası yağış kaydedildi.
 
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