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Denizlerde fırtına bekleniyor

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Denizlerde fırtına bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi, bölge denizlerinde fırtına beklendiğini duyurdu.

Daireden verilen bilgiye göre, bugün saat 13.00'den, yarın 14.00’e kadar bölge denizlerinden Taurus ve Crusade'de Güney ve Batı yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla kuvvetlenerek “8” kuvvetinde ve “Fırtına” şeklinde esmesi bekleniyor.
 
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